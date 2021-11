Granville. Musée Dior : tous en rose pour la Sainte-Catherine !

La Sainte-Catherine, fête traditionnelle, est célébrée chaque 25 novembre, soit ce jeudi. Les jeunes femmes célibataires, les "Catherinettes", portent vêtements et chapeaux jaune et vert. Une tradition qui perdure, notamment dans les maisons de haute couture. En clin d'œil à l'exposition Dior en roses, au musée Dior à Granville, les visiteurs vêtus de rose, qu'il soit pâle ou foncé, qui se présenteront au musée villa des Rhumbs se verront remettre une entrée gratuite pour l'exposition "Dior en rose". Et en hommage à cette tradition très "couture", les couvre-chefs sont les bienvenus, indique le musée.

Par ailleurs, l'exposition qui devait se terminer le 31 octobre a été prolongée jusqu'au 2 janvier 2022.