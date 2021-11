Caen. Noël approche, l'heure est à la fête !

Le compte à rebours avant Noël a commencé. Si cette année, la célèbre grande roue laisse sa place aux Chats de Geluck, la Ville de Caen s'est démenée pour parsemer la magie de Noël partout dans le centre. Elle assure le spectacle avec des illuminations, des animations, ainsi qu'un marché de Noël en trois points sur la carte.

Inauguration du marché de Noël

La magie ne s'exercerait pas de la même manière sans le célèbre marché de Noël. Ce dernier sera inauguré samedi 27 novembre, à 11 h 30. Une cinquantaine de chalets s'implanteront place du Théâtre, de la République, et le long du Boulevard Maréchal-Leclerc. Gastronomie, artisanat, jeux pour enfants, objets de décoration ou encore bijoux. Les idées cadeaux ne manqueront pas pour accorder une petite attention à ses proches. Pour profiter de la visite du père Noël, il faudra attendre encore une semaine, samedi 4 décembre.

L'Envol : une expérience insolite

Les festivités de Noël débuteront officiellement ce samedi, à 17 h 30. La Compagnie Remue-Ménage présente son spectacle féérique L'Envol. Cette fresque de rue met en scène une danse aérienne lumineuse et invite à la rêverie. Ici, un cortège déploie un monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et d'oiseaux précieux. Rendez-vous sur l'esplanade Jo-Tréhard pour le départ du cortège. Trio vocal le 12 décembre sur le marché de Noël, théâtre ambulant à vélo cargo au hasard des rues ou encore manèges sont proposés.

700 décors pour 15 km de guirlandes

Toujours ce samedi, les illuminations de Noël se lancent, depuis l'hôtel de ville. Cette année, la ville de Caen s'habillera de couleurs or et argent à partir du samedi 27 novembre. Ce sont près de 700 décors et motifs et 15 km de guirlandes qui ont été déployés en centre-ville et dans les quartiers. Les façades de l'hôtel de ville, de la place Saint-Sauveur, de la Tour Leroy et du Château d'eau de la Guérinière seront illuminées.

Une scénographie place Saint-Sauveur

Pour apprécier la scénographie annuelle, il faudra patienter un peu plus de 15 jours, vendredi 17 décembre. Cette année, elle campera place Saint-Sauveur. La Ville de Caen a confié à la société cherbourgeoise Atlantid, la réalisation d'un spectacle d'illuminations de Noël. Ce concept original a été spécialement conçu pour Caen et adapté aux spécificités du site. Une étoile de 4 mètres de hauteur sera accompagnée de lasers colorés, d'une pluie de bulles géantes et de fontaines magiques. Afin de rendre ce spectacle interactif, une boîte recueillera chaque jour les vœux des enfants. Certains, sélectionnés par l'équipe organisatrice, seront alors diffusés sur les façades des murs de la place.

Pratique. Les parkings de l'ancienne bibliothèque centrale et de l'hôtel de ville sont gratuits et ouverts à tous le samedi. Ils sont accessibles par la place Guillouard. Le samedi, le stationnement est gratuit de 11 à 15 heures en centre-ville.