Boxe. Malgré la défaite, Matteo Hache a"franchi un palier"

À chaud, comment est-ce que vous prenez cette première défaite de votre carrière ?

Ça a été un combat incroyable. Dix rounds d'anthologie. Je suis certain que ça valait un niveau européen voire certains titres mondiaux. On a fait un combat incroyable avec mon adversaire, il y a eu beaucoup d'intensité, énormément de coups… Malheureusement, j'en sors déchu parce que je subis un knock-down, je mets un genou à terre au huitième round. Autrement je gagnais sept rounds à trois. On a acquis énormément d'expérience et on a encore franchi un palier, donc je n'en sors même pas déçu. À seulement 22 ans et neuf combats, en arriver là, ce n'est que du positif.

Le paradoxe, c'est qu'on se demande si ce n'est pas votre meilleur combat malgré la défaite…

Je suis d'accord, c'est mon meilleur combat. Il a fallu être stratégique, on a vu mon niveau physique, que je me suis endurci… C'est triste qu'il n'y ait pas eu 12 rounds car j'aurais pu finir le travail. Mais si je n'avais pas posé le genou à terre, je l'aurais emporté, et avec des 'si', on refait le monde. Mais c'était mon meilleur combat, c'est sûr.

Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce combat, notamment au moment de ce knock-down ?

Je me fais contrer, c'est un petit problème de vigilance quand je change de garde. Il me feinte en bas et il me met la gauche en haut. Je la prends plein menton et là, c'est le genou à terre immédiatement, je n'ai même pas pu faire autrement. Après, ce qui a manqué, c'est de l'expérience : j'ai 22 ans et il en a presque 30, il a dix combats de plus, il a fait une carrière amateur exceptionnelle et c'est un très bon boxeur. Mais c'est rassurant de voir qu'on a le niveau mondial !

Pour la première fois, vous avez aussi expérimenté l'arbitrage maison…

Oui et non, parce que c'étaient trois juges allemands et il y en a quand même un qui me donne gagnant ! Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petits trucs qui auraient dû être pénalisés. Par exemple, il m'a poussé plusieurs fois avec des fautes de tête, si ça s'était passé en France, il aurait eu des points de pénalités et disqualification. Après, on ne parle pas de vol non plus.

Quelle est la suite pour les prochaines semaines ?

La suite, c'est un peu de repos, parce que le corps a pas mal subi sur ce combat et le précédent. On a fait 55 à 60 rounds de combat cette année, je suis le boxeur français le plus actif jusqu'à présent, donc je pense qu'un peu de repos n'est pas démérité. Dans deux ou trois semaines, on va retourner au travail, parce que ce combat a aussi mis en avant les petits défauts que je dois gommer. Après, j'ai dû lâcher ma ceinture de champion de France et je réfléchis à changer de catégorie et passer en super-moyens. Je me sens bien, ça me permet d'avoir une musculature plus abondante et d'être plus frais physiquement. Dans cette catégorie, je ne repartirai pas de zéro car j'ai assez de points pour être numéro deux ou trois français. Mais là, il est temps d'écouter mon corps et les médecins, et on reviendra encore plus fort !