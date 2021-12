Montivilliers. Aux Hallettes restaurées, l'artisanat est roi

Montivilliers est une ville à découvrir. Elle ne se résume pas à l'hôpital Monod ou à son centre commercial de la Lézarde. Son histoire est bien plus ancienne que sa voisine Le Havre. Son abbaye, l'un des fleurons de la ville, a été fondée en 684. C'était un monastère de femmes bénédictines. Juste derrière a été érigée l'abbatiale de Montivilliers au XIe siècle. Elle s'inspire notamment de l'abbatiale de La Trinité, à Caen. Autre témoignage du passé à découvrir : l'aître de Brisgaret. C'est un exemple rare en France de cimetière médiéval à galerie. Le site a été restauré en 2013. La ville a aussi été fortifiée au XIVe siècle et ses vestiges sont toujours visibles, dont la tour Vattelière, située dans la rue du même nom.

Lors de votre visite à Montivilliers, il y a désormais un nouvel endroit à ne pas manquer, Les Hallettes, Village d'artisans d'art. Dès le milieu du XVe siècle, des vendeurs se sont installés le long du nouveau (à l'époque) mur d'enceinte de l'Abbaye. Ce mur est d'ailleurs toujours visible à l'intérieur des Hallettes. Ces dernières années, le lieu a accueilli différentes activités (brocantes, artisans, artistes, restauration, etc.). Au fil des ans, l'endroit a été déserté du fait de Sa vétusté. Inscrites au Bâtiments de France, Les Hallettes ont bénéficié d'une rénovation. Les travaux ont commencé en septembre 2019 et se sont terminés à la fin mars 2021.

L'artisanat pour faire vivre

un lieu historique

Pour retrouver l'esprit d'origine de ces Hallettes, la mairie a sélectionné neuf artisans pour occuper et faire vivre les lieux.

Peintures, meubles, bijoux, décoration, accessoires, etc. Si vous ne connaissez pas cet endroit, la période de Noël est idéale pour aller y faire un tour. Vous y trouverez forcément une idée de cadeau original et unique. Un conseil, il faut prendre son temps et ne surtout pas hésiter à ouvrir les portes de tous les artisans qui vous accueillent avec le sourire et bonne humeur. Vous pourrez certes acheter ou tout simplement admirer leur travail mais pas seulement. La plupart proposent également des ateliers ou des cours.

Pour vous donner quelques idées de cadeaux. L'Atelier de Clothilde propose des créations de couture (trousses, pochettes, affaires de bébé, nounours, etc.), le tout personnalisable. Si vous avez l'âme écolo, vous pourrez craquer sur des lingettes démaquillantes ou des rouleaux essuie-tout réutilisables. Dans la boutique Scrap pour Vous, c'est le scrapbooking qui est à l'honneur avec des calendriers de l'Avent réutilisables ou encore des albums photos personnalisés. Ne manquez surtout pas la galerie Au fil des Arts de Claude Goument. C'est l'âme des Hallettes, lui qui était présent avant la restauration. Ses peintures de bateaux pourraient vous inspirer. Et six autres artisans sont à découvrir. A vous de flâner.

À noter que Montivilliers organise un marché de Noël du vendredi 10 au dimanche 12 décembre, dans le centre-ville et autour des Hallettes.

Les Hallettes - rue Henry Lemonnier et rue René Coty à Montivilliers.