Rouellé. "Villes et Villages Illuminés", le concours qui fait scintiller le Bocage

À Rouellé, près de Domfront, Philippe Lebouteiller préside le comité des fêtes. Comme dans beaucoup de communes, il prépare l'édition 2021 du concours.

C'est une tradition à Rouellé ?

"Avant, la commune était déjà illuminée, mais pas à ce point-là ! On a commencé à créer des sujets lumineux il y a vingt ans, chacun représente un habitant ! Plus de trente-cinq figures lumineuses sont disséminées dans la commune de deux cents habitants, dont deux nouvelles cet hiver."

Comment les fabriquez-vous ?

"On part d'une photo, recopiée sur un calque mis sur un rétroprojecteur, pour agrandir l'image sur un panneau grillagé où on fixe un tuyau lumineux. Tout ça est financé par le comité des fêtes, avec une dotation de la commune. Avant l'hiver, il y a quelques réparations. L'équipe est au travail depuis octobre, plusieurs après-midi chaque semaine. Puis il y a un mois d'installation dans le bourg. Heureusement, je suis bien épaulé, certains sont à la retraite et ont du temps, alors on les occupe !"

La réaction des visiteurs ?

"Ils viennent souvent de très loin, parfois du sud de la France, notamment de nombreux camping-cars, et ils sont émerveillés. On a par exemple un motif lumineux de motocycliste et depuis, tous les motards qui traversent Rouellé s'arrêtent pour prendre des photos ! Pour accueillir les visiteurs, on a un barnum pendant tout le mois de décembre avec beignets, vin chaud et chocolat chaud et, le 4 décembre à partir de 19 heures, c'est une soirée casse-croûte/saucisse, pour l'inauguration."