Caen. Marathon de la liberté : la date de l'édition 2022 dévoilée

"We are back." Voilà des organisateurs du Marathon de la liberté soulagés. Annulé à deux reprises à cause de la Covid-19, l'événement caennais fait son retour en 2022. La date de cette 35e édition vient d'être dévoilée ce mercredi 17 novembre.

Le Marathon de la liberté aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2022, lors du week-end de la Pentecôte.

Ouverture des inscriptions dans une semaine

Chaque année, cet événement anciennement appelé Les Courants de la liberté rassemble environ 30 000 participants à travers sept épreuves : le 5 km, le 10 km, le semi-marathon, le marathon, le relais-marathon, la Rochambelle et la course de roller.

Les inscriptions ouvriront dans une semaine, le mercredi 24 novembre.