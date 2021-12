Miss France 2022. Youssra Askry, Miss Normandie 2021, vise le doublé pour la région

"Ça me rassure énormément !" La Rouennaise Youssra Askry, élue Miss Normandie 2021, évolue en terrain connu pour l'élection de Miss France 2022, qui se déroulera samedi 11 décembre, au Zénith de Caen. "Je ne ressens pas particulièrement une pression supplémentaire, mais ça va permettre de mobiliser davantage les Normands", poursuit la jeune femme, qui entend "démontrer que j'ai ma place tout autant que les autres". Une soirée d'élection unique que vivra Youssra Askry, comme les autres prétendantes : "Plus on approche de l'élection, plus j'essaye de me mettre en condition pour que ça ne me surprenne pas le soir du concours. Il y aura toujours ce petit stress, ce petit choc de se retrouver sur un plateau télé. Ce n'est pas anodin. Pour la plupart d'entre nous, ça sera la première fois que l'on va se retrouver dans ce genre de conditions."

"Vivre l'instant présent"

D'autant que Youssra Askry ne bénéficie pas d'une aide plus spécifique de la part de la Caennaise Amandine Petit, l'actuelle Miss France. "Il faut qu'elle garde une certaine impartialité. Certes, c'est sa Normandie, mais c'est aussi sa promo Miss France. Moi, je trouve ça normal qu'elle ne prenne pas parti et ne m'avantage pas plus qu'une autre", explique la Rouennaise. Elle espère surtout "vivre l'instant présent" lors du concours, bien que l'ensemble de ses proches ne puissent pas être présents le soir de l'élection : "Comme beaucoup de monde, tous n'ont pas pu avoir leurs places qui se sont vendues très rapidement, mais ils seront tous derrière leur télévision et c'est le principal."

"On va aller cherche le doublé normand ! On y croira jusqu'au bout", conclut Youssra Askry. Une performance tout à fait possible, qui s'est notamment vue avec Miss Nord-Pas-de-Calais, élue Miss France en 2015, puis en 2016 !