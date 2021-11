Ça bouge en ville à Rouen. Les dernières ouvertures dans l'agglomération

Voilà trois nouvelles adresses qui vont ravir les gourmands à Rouen, mais aussi dans la région elbeuvienne.

Raclette, primeur, saveurs d'ailleurs

Alors que les températures baissent, les amateurs de raclette pourront se rendre à Rouen, dans la première boutique entièrement dédiée au célèbre fromage. L'adresse est idéale pour trouver tout le nécessaire pour une soirée réussie, avec un large choix dans les variétés de raclette mais aussi de la charcuterie.

Autre adresse pour déguster notamment de la charcuterie à Rouen : Magellano, une nouvelle épicerie fine qui propose de nombreux produits en provenance des quatre coins du monde. Enfin, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le primeur a trouvé un nouveau propriétaire pour un large choix de fruits et légumes, mais aussi du fromage et de la charcuterie ! Il n'y a plus qu'à essayer ces trois adresses.

