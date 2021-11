Caen. Retour sur les 20 ans du Salon du mariage

Cette année, le Salon du mariage a proposé un programme particulièrement riche pour son 20e anniversaire. Cent exposants, sept défilés de mode et de nombreuses animations sont venues ponctuer ces trois jours, du vendredi 12 au dimanche 14 novembre. Cerise sur le gâteau, le salon a également accueilli Amandine Petit, Miss France 2021.

Le défilé de mode. - Jean-Yves Belloche

Le samedi, de nombreux visiteurs rencontrés dans les allées ont confirmé qu'ils avaient trouvé "chaussures à leur pied". Maxime et Alexia, originaires de Biéville-Beuville, dont le mariage est prévu en septembre 2023, ont déjà demandé des devis de traiteurs présents au salon et ont pris rendez-vous pour la robe et le costume. David et Sophie, dont le mariage est prévu en septembre 2022, ont trouvé leur bonheur pour les tenues, les alliances et ont pris rendez-vous pour la restauration. Beaucoup de visiteurs étaient également présents pour rencontrer la Caennaise Amandine Petit, Miss France 2021. Dès le début de l'après-midi, elle s'est prêtée à un tour du salon et des exposants.

Elle a ensuite participé au défilé de mode, sous les yeux de plusieurs centaines de spectateurs émerveillés. Elle a enfin rencontré ses nombreux admirateurs lors d'une séance photo-dédicace.

Séance photo et dédicace avec Miss France. - Jean-Yves Belloche