Hockey (D1). Les Drakkars chutent pour la première fois en championnat à Tours

Trois jours après leur importante victoire contre Dunkerque (3-0), les joueurs de Luc Chauvel espéraient poursuivre leur série à Tours. Malheureusement, la muraille caennaise s'est fissurée dans les trente premières minutes, et les Drakkars n'ont jamais rattrapé leur dernier but encaissé (3-2). Caen repasse deuxième de Division 1.

Le match

Accrochés en début de rencontre, les Caennais ont dû concéder l'ouverture du score de Ayotte (1-0, 14'). Mais immédiatement, les Normands sont parvenus à égaliser par Félix Chamberland, qui est parvenu à concrétiser une supériorité numérique du HCC (1-1, 18' et 20').

Juste après la pause, les locaux ont réussi à doubler la mise par l'ancien Drakkar Phil Bushbacher. Immédiatement après, les Calvadosiens ont de nouveau recollé au score, grâce à Kévin Tassery (2-2, 22'). Or, les Remparts ont de nouveau repris la main à la marque, grâce à Raibon (3-2, 27' et 40'). Dans la dernière période, les Drakkars ont tout essayé pour revenir, et ont notamment sorti Ronan Quéméner pour être en supériorité. Malgré leur domination, ils n'ont jamais réussi à égaliser (3-2, 60').

Le Top : la discipline

Malgré la défaite, les Drakkars n'ont subi que six minutes de pénalité sur la rencontre, et n'ont seulement été que deux fois en infériorité numérique. Lors des deux derniers matchs, ils avaient subi 35 et 44 minutes de pénalité.

La stat : 7

Cette défaite des Caennais fait cesser une série de sept victoires consécutives en championnat (entre la saison dernière et cette saison).

La fiche

Tours - Caen : 3-2 (1-1, 2-1, 0-0). 1 203 spectateurs.

Buts de Tours : M.Ayotte (13'46, ass. J.Msumbu et P.Bourgaut), P.Bushbacher (21'16, ass. B.Lemaitre et D.Camy Sarty), E.Raibon (26'42). Pénalités : 12'. Entr. : Franck Spinozzi.

Buts de Caen : F.Chamberland (17'43, ass. J.Marttinen et J.Janil, supériorité numérique), K.Tassery (21'58, ass. P.Chauvel). Pénalités : 6'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Caennais essaieront de rebondir dès ce samedi 13 novembre, avec la réception de Chambéry à 20 heures.