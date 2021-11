Rouen. L'Atelier infini propose aux entreprises des démarches écoresponsables pour leurs locaux

La démarche reste encore rare, même si l'idée se diffuse petit à petit. À Rouen, l'Atelier infini, agence d'architecture, propose à ses clients professionnels une démarche la plus écoresponsable possible pour aménager leurs locaux. Léa Crédidio, architecte et gérante de l'Atelier infini, a eu cette idée en constatant sur ses premiers chantiers la quantité colossale de déchets et de gâchis de matériaux. Première étape de la démarche, faire un état des lieux : "On regarde ce que l'entreprise a en sa possession et ce qu'il y a dans le bâtiment dans lequel elle va s'implanter", décrit la professionnelle. L'idée est de pouvoir réinsérer les ressources dans le nouveau projet.

Mobilier d'occasion

Évidemment, des exceptions subsistent : "Si les ressources consomment énormément d'énergies, comme des ampoules fluorescentes ou des radiateurs qui consomment trop, on va changer", décrit Léa Crédidio. Pour l'aménagement aussi, l'Atelier infini a une solution. "On propose du mobilier d'occasion, mais en parfait état." Il provient de surplus de commandes ou de lots qui ne sont pas utilisés par des entreprises. De quoi en plus réaliser des économies de 30 % tout en limitant les déchets. Parmi les projets récents, l'Atelier infini a notamment travaillé pour la Métropole Rouen Normandie pour l'aménagement de la boutique Lovélo, de location de vélos électriques, qui était une banque, puis une agence de voyages. "On a réutilisé le sol, passé l'éclairage en led et tout le mobilier du rez-de-chaussée est issu du réemploi, avec du bois de palette, une borne d'accueil récupérée d'un autre local de la Métropole, des fauteuils qui étaient dans des bureaux, une étagère de bureau que l'on a poncée…" Bilan de l'opération selon le cabinet : 3,2 tonnes de déchets évités et plus de 25 000 € économisés.