Étretat. La lettre manquante de Maurice Leblanc bientôt restaurée

Étretat est chargée de mystères depuis que l'écrivain Maurice Leblanc l'a choisie comme décor pour son célèbre roman, L'Aiguille creuse. Une aventure d'Arsène Lupin qui mène le lecteur dans la grotte de la chambre des demoiselles, située sur la falaise d'aval. En 1927, l'écrivain y fit apposer sur la roche deux lettres, D et F, pour crédibiliser encore davantage son histoire. Mais la première a disparu en septembre 2021, sans doute fragilisée par les assauts du temps et des touristes.

Pour faire perdurer la magie, Camille Laire, restauratrice d'œuvres d'art, a été sollicitée afin de reproduire à l'identique le D sur son emplacement d'origine.

La lettre "D" a disparu, mais le "F" des années 20 tient bon.

Un emplacement soumis aux éléments

"J'ai toujours été très attachée à Étretat, à ses mythes et légendes", précise la professionnelle de 34 ans, originaire du village voisin des Loges. Après un bac histoire de l'art à Fécamp et un master restauration-conservation du patrimoine, elle a monté, il y a quelques années, L'Atelier de Neuilly, en région parisienne, où elle travaille à la demande d'antiquaires, de collectionneurs ou de particuliers.

Cette fois, la restauration de la lettre nécessitera de travailler in situ pendant deux jours, en prenant en compte plusieurs difficultés : "D'abord, il n'y a aucun point d'accès électrique, donc on ne peut pas utiliser de machine. Et puis, nous sommes dans un environnement marin, fragilisé par le sel, le ruissellement de l'eau, exposé au vent, etc. Cette roche, de la craie, est hyper fragile."

La restauratrice va devoir assainir l'emplacement de la lettre en enlevant d'anciens tenons, apposer un mortier spécifique qui aura la même teinte que le F restant, puis une patine. Les deux jours de travail devraient être fixés dans le mois qui vient.

Camille Laire a déjà travaillé plusieurs fois avec la Ville d'Étretat, notamment pour restaurer la Vierge de l'église.