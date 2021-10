Étretat. Près de l'aiguille creuse, une lettre sacrée d'Arsène Lupin a disparu

Sur la falaise d'aval à Etretat, les promeneurs les plus attentifs auront remarqué un changement, depuis une dizaine de jours. Dans la grotte de la Chambre des demoiselles, l'une des lettres gravées dans le calcaire a disparu ! "Nous l'avons remarqué mardi [21 septembre, NDLR], mais sa disparition avait été signalée à la mairie aux alentours du 11 septembre", précise Pierre-Antoine Dumarquez, président de l'Association des Amis d'Arsène Lupin.

Un indice en moins

Ce D - aujourd'hui disparu - et ce F avaient été inscrits par un maçon étretatais, à la demande de l'écrivain Maurice Leblanc, père du gentleman cambrioleur, probablement en 1927. Elles font référence au message secret évoqué dans L'Aiguille Creuse, célèbre aventure d'Arsène Lupin.

Comme dans le roman, les visiteurs avisés peuvent poser les deux pieds sur les lettres, jeter un œil par la meurtrière de la grotte et découvrir un mécanisme secret.

Un indice de moins pour trouver le trésor de l'aiguille creuse...

"Est-ce que la lettre s'est décollée parce que la fréquentation de la grotte a entraîné une usure ? Est-ce que ça a été décollé volontairement ? Est-ce qu'un fétichiste lupinien l'a dérobée ?", s'interroge Pierre-Antoine Dumarquez, qui juge en tout cas que "faire disparaître une des deux lettres sacrées de la légende lupinienne, c'est un peu tuer Arsène Lupin. Quand il n'y en a plus qu'une, on ne peut plus découvrir le secret de l'aiguille…"

La mairie d'Etretat réfléchit à restaurer ce symbole de l'histoire de la station balnéaire, selon nos confrères du Courrier Cauchois.