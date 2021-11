Cotentin. Calendrier 2022 : les sapeurs-pompiers jouent "Les Bronzés font du ski"

Après une année blanche à cause de la crise sanitaire, c'est le retour du porte-à-porte pour les sapeurs-pompiers qui vendent leur calendrier 2022. Un contact avec les habitants d'autant plus agréable quand les calendriers sont humoristiques ! C'est le cas de ceux des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre-Eglise, qui se sont inspirés du film Les Bronzés font du ski de Patrice Leconte, tout en restant fidèles aux dialogues.

Des scènes prises sur la plage du Vicq, à la gare de Valognes, ou encore au P'tit Bistrot à Saint-Pierre-Eglise… "On a reproduit la scène mythique où les Bronzés sont dans la taverne en train de boire l'alcool de crapaud", raconte Jérôme Ermisse, président de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre-Eglise. Une scène tournée dans la ferme de Renouville, que vous retrouverez à la page de juillet 2022.

"Depuis trois ans, on veut aussi montrer aux gens que l'on sait rire !", poursuit-il. Le calendrier est proposé jusqu'à fin décembre. "Il n'y a pas d'obligation et on donne ce qu'on veut", rappelle le sapeur-pompier.

Les bénéfices de la vente reviennent à la caserne, "pour améliorer le quotidien" des 35 sapeurs-pompiers, tous volontaires.

Jérôme Ermisse président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Pierre-Eglise Impossible de lire le son.

Voici la scène mythique des "Bronzés font du ski", que les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre-Eglise ont reproduite pour le mois de juillet 2022. À retrouver dans leur nouveau calendrier.