Cherbourg-en-Cotentin. Rythme scolaire : 4 jours ou 4 jours et demi à l'école ?

Vous préférez que les enfants aillent à l'école quatre jours et demi par semaine, ou seulement quatre jours ? Pour la première fois, la Ville de Cherbourg pose la question à tous ses habitants, qu'ils soient parents, futurs parents, grands-parents ou encore bénévoles dans des associations, à travers un vote citoyen les lundi 8 et mardi 9 novembre (jusqu'à 18 heures).

Les personnes rencontrées lundi 8 novembre, à la sortie de l'école Gibert-Zola, étaient en faveur de la semaine de quatre jours, alors qu'elle est de quatre jours et demi pour le moment dans le public. C'est le cas de Delphine, maman d'un garçon en classe de CM1, qui n'a pas hésité une seconde avant de voter ce matin : "Avec le rythme scolaire qu'il a maintenant, il est trop fatigué, donc pour moi, c'est quatre jours." À 9 ans, Maëlysse préférerait aussi ne pas avoir école le mercredi : "Comme ça après, je reste avec ma famille, on s'amuse et on passe de bons moments ensemble." Passer du temps en famille, c'est ce que souhaite également Mauricette, qui garde déjà son petit-fils tous les mercredis après-midi. Mais elle s'inquiète quand même : "Avec quatre jours d'école, les enfants devront plus travailler et seront peut-être plus fatigués."

La municipalité appliquera le résultat du vote à compter de la rentrée de septembre 2022.