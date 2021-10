Cherbourg-en-Cotentin. Pour ou contre le retour de l'école sur quatre jours ?

Êtes-vous pour ou contre le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles publiques de Cherbourg-en-Cotentin ? Depuis 2014, les enfants ont cours une matinée de plus qu'auparavant. Cette année, la question est posée par la municipalité, à tous les habitants, lors d'un grand vote citoyen, en ligne, organisé les 8 et 9 novembre. Avant de voter, la Ville organise trois débats avec des spécialistes dans la salle polyvalente Chantereyne : mardi 28 septembre et jeudi 30 septembre à 20 heures, et le samedi 2 octobre à 10 heures. Tous seront retransmis en direct sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la Ville. "Notre volonté est que chacun puisse participer, et pas seulement les parents d'élèves d'aujourd'hui", mais aussi ceux de demain, explique Dominique Hébert, maire adjoint à l'éducation. Un vote qui concerne aussi les grands-parents, amenés à garder les enfants le mercredi, et les associations, dont les activités s'organisent sur le temps périscolaire. De nouveaux votes citoyens auront lieu à l'avenir, sur d'autres thématiques, assure la municipalité. "Nous avons une réelle volonté de développer la démocratie participative", explique Noureddine Bousselmame, chargé de ce volet. "Nous sommes l'une des seules Villes en France à étendre le vote à tous les habitants sur ce sujet", se félicite le maire Benoît Arrivé.

Le retour à la semaine de quatre jours, ou le maintien à quatre jours et demi, selon l'issue du vote, sera mis en place à compter de la rentrée de septembre 2022.