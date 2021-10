Les organisateurs publieront la liste des artistes le mercredi 9 mars à partir de 18h sur le site Facebook du festival : www.facebook.com/festivalpapillonsdenuitofficiel Plusieurs noms ont déjà été annoncés et non des moindres comme Eddy Mitchell, récompensé aux Victoires de la Musique comme meilleur spectacle de l'année, Maceo Parker, Ben l'Oncle Soul, Groundation et Zaz.