Caen. Le restaurant Pas de Fraises à Noël promeut les produits locaux

"L'impact de notre alimentation sur l'environnement est important. Cet événement gastronomique, c'est l'occasion pour moi de transmettre un message", confie Caroline Loisiel, gérante du restaurant Pas de fraises à Noël, à Caen. Samedi 6 novembre, entre midi et 14 heures, Patrick Guichard, le chef cuisinier de l'établissement proposera une recette pour déguster des légumineuses cultivées en Normandie.

"On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Mais il est important de savoir avec quel aliment on peut remplacer les protéines pour éviter d'être carencé. Avec les légumineuses, on ne manque de rien", poursuit la restauratrice. Le chef sera également présent dans la matinée samedi 6 novembre pour un cours de cuisine avec les légumes et légumineuses comme produits phares. Un événement auquel Caroline Loisiel est ravie de participer. "C'est une belle opportunité et une belle vitrine. On rencontre nos confrères restaurateurs et on est confrontés à une clientèle de centre-ville", conclut la gérante.