Caen. Novembre gourmand : découvrez le programme !

Du vendredi 5 au dimanche 28 novembre, Novembre Gourmand débarque à Caen. Cet événement culinaire propose de nombreuses animations. Le public est invité à venir découvrir cette 6e édition qui a pour vocation de promouvoir la gastronomie normande et les savoir-faire locaux. Au menu : l'incontournable Croq'Gourmand, qui se déroulera les vendredi 19 et samedi 20 novembre, à l'hôtel de ville et dans le cloître de l'Abbaye aux Hommes. Au total, 31 chefs de cuisine et 15 exposants seront présents pour mettre à l'honneur la gastronomie normande, en proposant des dégustations et des plaisirs culinaires.

Les 19 et 20 novembre également, place au marché des jeunes agriculteurs calvadosiens, aussi sur le parvis de l'hôtel de ville, auquel participeront une vingtaine de producteurs laitiers, carnés, de fruits, de légumes, de produits cidricoles et atypiques. Dès aujourd'hui, une exposition d'Hélène Lebéhot, "Livre de cuisine-Madame est servie" est à voir à l'église du Vieux-Saint-Sauveur, jusqu'au dimanche 14 novembre.

À noter également, une visite à savourer au Musée des Beaux-Arts le lundi 8 novembre à 18 heures, le marché des enfants, pour apprendre aux enfants à bien manger, à l'église du Vieux-Saint-Sauveur le samedi 20 novembre, une performance Dance et vin au Centre chorégraphique national de Caen les jeudi 25 et vendredi 26 novembre et de nombreuses autres animations pour petits et grands sont également au programme à consulter sur caen.fr.