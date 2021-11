[Enquête]. Zéro chômeur à Colombelles : vraiment ?

"C'est un beau tremplin et une belle aventure. Pour moi, ça a du sens", confie Gwladys Huard, chargée de communication au sein d'Atipic, entreprise à but d'emploi (EPE) dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. La jeune femme de 28 ans a intégré ce dispositif à Colombelles au début de l'aventure, en avril 2017. "J'ai travaillé dans l'armée. Au moment de l'instauration de la loi, je n'avais pas d'emploi et cherchais à me réorienter. La cellule emploi m'a parlé du dispositif et je me suis investie dans le projet", poursuit-elle.

Des emplois en fonction des appétences

Un peu plus loin dans les locaux de l'association, située rue Jean-Monnet à Colombelles, Didier Berqué répare des vélos dans un petit atelier. "Je n'étais pas du tout dans ce domaine avant. J'étais dans la plomberie", sourit le quinquagénaire. Après une formation proposée par l'entreprise, ce salarié d'Atipic a rejoint l'Atelier vélo en tant que technicien réparateur.

"Cette expérimentation est magique. On part de l'envie des gens et on ne regarde pas les diplômes", se réjouit Gwladys Huard. Un avis partagé par Kadiatou Diallo, mère de trois garçons et originaire de Guinée Conakry. "Je suis réfugiée politique. Je suis arrivée en France en 2010", raconte-t-elle. Avec une expérience d'une dizaine d'années en tant que gérante d'une station Total dans son pays d'origine, la salariée espérait se mettre à son compte en arrivant en France.

"Je suis arrivée au tout début de l'expérimentation et étais inscrite sur la liste d'attente. J'ai été embauchée en mars 2019 en tant que chauffeur pour les personnes d'EHPAD pendant deux mois", poursuit Kadiatou Diallo. En mai 2019, après deux ans d'attente, elle intègre La Boîte à idées, une conciergerie citoyenne développée par Atipic.

Une expérimentation

qui permet de rebondir

"J'ai des tâches variées. Je suis vendeuse polyvalente. Je ne compte pas rester toute ma vie ici, mais ça me permet de rebondir pour la suite. Je peux venir au travail à pied. C'est merveilleux", ajoute-t-elle. De son côté, Edouard Helguera, 49 ans, a retrouvé son premier amour, l'animation d'événements. "Dès l'âge de 16 ans, j'ai travaillé dans des centres de loisirs. J'ai passé mon BAFA et puis ensuite, j'ai quitté le milieu pour l'industrie pharmaceutique", raconte-t-il. Lui aussi est l'un des premiers salariés d'Atipic. "J'étais au chômage au lancement du projet. J'ai participé à l'élaboration. Ma famille est sur Colombelles depuis quatre générations, c'était important pour moi de travailler sur mon territoire", ajoute le quadragénaire. Depuis plus de quatre ans, Edouard Helguera organise des événements à Colombelles. "J'organise des événements musicaux, solidaires, le carnaval…", explique-t-il. Nancy Baffrooy, coordinatrice de pôle au sein d'Atipic, a elle aussi bénéficié de l'expérimentation. "C'est un bon tremplin pour la suite de notre carrière. Mon rêve serait qu'on réussisse à vivre sans aucune aide", conclut-elle.