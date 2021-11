Montivilliers. Une boutique éphémère dans l'ancienne gare de la ville

Ce jeudi 4 novembre, une boutique éphémère s'installe dans l'ancienne gare de Montivilliers.

C'est l'occasion de faire le plein de cadeaux pour Noël, la boutique, qui accueille une douzaine de créatrices, étant ouverte jusqu'au 31 décembre. Le lieu s'inscrit en complémentarité avec les artisans créateurs des Hallettes. La douzaine de créatrices, aux âges et profils variés, se relaiera, chacune tenant la boutique à tour de rôle. Il est possible d'y retrouver de la décoration en bois flotté, des fleurs de satin, des bijoux en argent ou en pierre naturelles, de la céramique, des objets en tissu écoresponsables, des écheveaux de laine française teinte à la main, ou encore des dessins et tableaux.

Liste des créatrices

- Odile Argentin : bois Flotté, décorations

- Marie-Pierre Chardine : fleurs de satin décoratives

- Christine Auger : décorations (objets, oursons, montgolfières à suspendre, etc.)

- Elise Lebas : bijoux en argent

- Emmanuel Léonard : céramiste

- Brigitte Rousseau : recyclage de tissu et couture écoresponsable, attrape-rêves

- Sylvaine Herpin : coussins personnalisés

- Isabelle Bazaud : bijoux en pierres naturelles

- Elodie Guyader : articles tissu zéro déchet

- Laurence Meriat : écheveaux de laine française teinte à la main

- Hélène Pesquet : artiste plasticienne

- Béatrice Soares : livres personnalisés