C'est un agent de la société Sonogard qui a mis en fuite les individus. Celui-ci les avait aperçus en train de mettre le feu à des haies, dans la rue de Savoie. Les jeunes, âgés de 18 à 22 ans, et tous originaires de Oissel, ont été contrôlés un peu plus loin par les forces de police, arrivées sur place. Ils ont été retrouvés portant des briquets et avec une pince coupante. Ils ont reconnu être à l'origine de l'incendie.