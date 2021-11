Voile. Pour le prochain Vendée Globe, un bateau neuf pour Charlie Dalin

S'il n'a terminé officiellement que second, il avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe, en janvier. Le skipper Charlie Dalin, originaire du Havre, courra la prochaine édition du tour du monde à la voile à la barre d'un tout nouveau bateau. C'est ce qu'a annoncé mardi 2 novembre son sponsor, la mutuelle Apivia Macif, qui s'engage auprès du marin jusqu'en 2026. Le futur bateau, toujours un Imoca de 60 pieds, sera à la pointe de la technologie. La conception et le design seront réalisés par le cabinet d'architecture navale Guillaume Verdier, déjà mobilisé sur le premier Apivia, appuyé de Charlie Dalin lui-même. Les ingénieurs de MerConcept, une société de Concarneau (Finistère), port d'attache du navire, seront également impliqués.

D'ici 2026, Charlie Dalin s'alignera sur toutes les grandes épreuves de course au large : la Route du Rhum (2022 et 2026), la Transat Jacques Vabre (2023 et 2025) et donc le Vendée Globe 2024. D'ici là, c'est avec Paul Meilhat qu'il s'apprête à prendre le départ de la Jacques Vabre, dimanche.