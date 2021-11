Calvados. Déchets : un an après l'extension des consignes de tri, quel bilan ?

Depuis un an maintenant, les consignes de tri ont été élargies dans différents territoires du Calvados : Normandie Cabourg Pays d'Auge, Cœur de Nacre, Vallée de l'Orne et de l'Odon. Barquettes de beurre, pots de yaourt, film plastique... Désormais, tous les emballages se recyclent.

Dans les territoires concernés, les ordures ménagères ont baissé de plus de 9 kg par habitants et la poubelle jaune a quant à elle augmenté de presque 11 kg. "Le premier objectif est économique. Cela crée des emplois, puisque 100 % des matières collectées par le Syvedac [centre de traitement des déchets de l'agglo caennaise, NDLR] sont triées et recyclées en France et en Europe. C'est aussi un objectif environnemental : sur le territoire du Syvedac, c'est à peu près l'équivalent de l'émission de CO 2 de 34 millions de kilomètres en voiture qui vont être économisés chaque année grâce aux gestes de tri des habitants", explique Mickaël Poirier, responsable territoriale chez Citeo, entreprise spécialisée dans le recyclage.

Que deviennent les déchets ?

Lorsqu'on dépose ses déchets dans la poubelle jaune, on ne sait pas forcément le devenir de ces derniers. Pourtant, ils sont bien recyclés ou alors valorisés en énergie. "Une bouteille plastique redevient une bouteille, les films plastiques deviennent eux des sacs poubelles et les pots de crèmes fraiches deviennent un seau ou bac de peinture", explique Nesrine Khous, déléguée régionale pour l'organisme Valorplast, chargé de reprendre les emballages plastique collectés par le Syvedac.