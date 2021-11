Orne. Le Conseil départemental remet les bénéficiaires du RSA au travail

Alors que mardi 2 novembre, le Président Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'un contrat pour aider au retour à l'emploi les jeunes sans ressources et sans perspectives, le Département de l'Orne veut favoriser le retour au travail de tous les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).

Dans l'Orne, on dénombre 7 000 bénéficiaires du RSA, or plus d'un millier d'offres d'emploi sont non satisfaites dans les entreprises locales qui peinent à embaucher, faute de candidats. Le Conseil départemental a ainsi décidé, lors de sa commission permanente du vendredi 29 octobre, d'une stratégie visant à "lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion", en augmentant le nombre de parcours intégrés d'accès à l'emploi des publics très éloignés du monde du travail, quel que soit leur âge.

Pour ce programme, le Département de l'Orne a bénéficié cette année d'une enveloppe de 350 000 € de fonds européens, notamment pour lever les éventuels freins à l'embauche, comme la santé, le logement, ou la mobilité.