Alençon. "Réfléchissez-vous" : malgré l'heure d'hiver, restez bien visibles

Depuis dimanche 31 octobre et le passage à l'heure d'hiver, la nuit tombe plus tôt. Cette période est particulièrement accidentogène, avec notamment une augmentation de 40 % des accidents de piétons, qui sont trop souvent vêtus de sombre et donc pas assez visibles des automobilistes. Trop de vélos ou de trottinettes circulent également sans aucun éclairage…

Les actions de prévention se multiplient, comme "Réfléchissez-vous", organisée vendredi 29 octobre dans les rues piétonnes d'Alençon, par le bureau Sécurité routière de la préfecture de l'Orne et par l'Association-Prévention MAIF, à la rencontre des passants.

"On sensibilise et on distribue des bracelets et des autocollants réfléchissants, ainsi que des kits d'éclairage", explique Jean-Pierre Galet, de l'Association-Prévention MAIF. Il rappelle que l'éclairage est obligatoire, à l'avant comme à l'arrière, sur les vélos et sur les trottinettes.

"On n'a pas de carrosserie, d'où l'importance d'être bien visible", souligne-t-il.