Saint-Lô. Une application pour mettre en relation jeunes et entreprises

La Mission locale du centre-Manche et une start-up caennaise, Citykomi, viennent de mettre au point une application mobile afin de mettre en relation les jeunes suivis par l'organisme d'insertion professionnelle - au nombre de 1 700 - et les entreprises qui recrutent. L'application est simple intuitive gratuite, et sans pub ! L'entreprise qui recherche un profil peut directement consulter les CV des jeunes en fonction de leurs compétences ou de leur zone géographique, mais pas seulement, insiste Nicolas Bansard, directeur de la Mission locale.

La Mission locale continuera de suivre le jeune. C'est un plus pour les entreprises qui peuvent être ainsi rassurées quant à la bonne intégration d'une future recrue dans leur effectif.

Ce nouvel outil sera évalué dans quelques mois.

Pour les entreprises ou artisans qui recherchent de la main-d'œuvre, il suffit de télécharger l'application Citykomi et de se laisser guider. Plus d'informations également auprès de la Mission locale du centre-Manche.