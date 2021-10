Hockey (D1). Les Drakkars poursuivent leur série victorieuse à Clermont

La victoire convaincante de samedi dernier contre Cholet (3-1) a permis aux Caennais d'avoir un match référence dans ce début de saison. En déplacement chez l'avant-dernier du championnat, Clermont-Ferrand, les Caennais n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires et passent à la deuxième place (1-4).

Caen, deuxième de D1

Les locaux dominaient en début de rencontre alors que le Normand Alvarez s'est fait disqualifier pour un geste dangereux (0-0, 20'). Caen ne s'est pas défilé par la suite notamment grâce au duo Pierre-Antoine Devin et Felix Chamberland qui a de nouveau fait beaucoup de dégâts dans la défense Auvergnate. Ils ont été auteurs d'un but et d'une assistance chacun en deuxième période (0-1, 26 et 0-2, 28' et 40').

Dans la dernière période, les Drakkars ont poursuivi leur leadership avec un doublé de Chamberland (0-3, 50'). Les Clermontois ont alors sorti leur portier, d'abord efficacement avec Balaz (1-3, 59'), avant de subir un contre fatal d'Oula Uski, qui a enfoncé le clou devant le but vide (1-4, 60').

Les Drakkars auront la possibilité d'enchaîner une cinquième victoire consécutive dès ce samedi 6 novembre, en recevant Dunkerque à 20 h 30.