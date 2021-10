Basket (N1M). Un CBC royal inflige une correction à Orchies

La victoire de mardi dernier à Andrézieux (79-84) a fait beaucoup de bien aux joueurs de Fabrice Courcier, qui sont remontés dans le haut du classement de la Nationale 1. La réception d'Orchies, auteur d'un bon début de saison (4 victoires en 7 matchs), était donc l'occasion de prendre le bon wagon après près d'un tiers des matchs de la première phase. Un groupe parfaitement pris, grâce à 40 minutes presque parfaites (74-53). Caen reste troisième.

Le très bon début de match de Gide Noël a rapidement offert aux locaux un matelas lors de la première période (23-13, 10'). Le meneur Kevin Bracy-Davis a ensuite pris le relais, alors que la défense Normande a été encore plus impériale. Seul l'ancien Cébéciste Jérémy Ricard-Dorigo est alors arrivé à sortir la tête de l'eau, malgré un écart déjà très conséquent (41-21, 20').

Les joueurs de Fabrice Courcier ont repris leur récital défensif après la pause, même si Caen a été plus maladroit (53-33, 30'). Mais le CBC n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin, et s'est appuyé une nouvelle fois sur son énorme défense. Jusqu'à se donner 34 points d'avance à 4 minutes de la fin (72-38, 36'). Cet écart a ainsi permis à l'entraîneur Caennais de faire tourner l'effectif, et de faire participer tous les joueurs à cette fête (74-53, 40').

Fabrice Courcier (entraîneur du CBC) : "On a fait un vrai match dans l'espace défensif. On savait que cette équipe d'Orchies était une équipe qui pouvait prendre beaucoup d'euphorie dans son basket. On avait axé beaucoup d'activité sur les fins de possessions, et on s'est rendu compte qu'ils étaient très vite en difficulté. Ça nous a donné cette confiance. On trouve des choses que je considère comme essentielles dans notre basket : une bonne défense et du partage."

Séraphin Saumont (ailier du CBC) : "On a bien démarré le match. On les laisse à seulement 21 points à la mi-temps. C'est ce qu'il fallait faire. Le troisième quart-temps a été un peu plus poussif, on n'a pas réussi à mettre de l'intensité. Et au début du quatrième on a vraiment remis le pied sur l'accélérateur, et on est partis à +30. Et puis les cinq dernières minutes sont plus anecdotiques, parce qu'on lève un peu le pied."

Toujours pas de repos pour les Cébécistes, qui iront dans les Vosges chez la lanterne rouge, Golbey-Epinal, ce mardi 2 novembre à 20h.