Ce week-end des 30 et 31 octobre, le Parc des expositions de Rouen accueille la deuxième édition du Chibi Rouen, un rassemblement de fans de la culture asiatique et principalement japonaise.

Un grand programme a été mis en place par les organisateurs. Les traditionnels concours de cosplay seront des moments forts attendus par les participants et le public. Pour rappel, le cosplay est la fabrication de costumes inspirés du monde du manga et du jeu vidéo. Parmi les invités, de nombreuses voix de personnages de mangas et d'animés japonais. San Goku, Petit Cœur et d'autres noms bien connus des amateurs de Dragon Ball Z seront là.

Keyvan Estermann présente les invités et les conférences du deuxième Chibi Rouen Impossible de lire le son.

Plusieurs concerts sont programmés, tout comme des conférences et ateliers. Durant ces échanges, le public pourra découvrir le monde de l'animation, la cuisine japonaise ou encore les origamis.

Différents ateliers vous emmèneront au cœur de la culture japonaise Impossible de lire le son.

Pass sanitaire obligatoire.