Montivilliers. Une journée de concerts pour Normandie Celtic Festival

Annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, le Normandie Celtic Festival revient cette année à Montivilliers. Pour cette cinquième édition, les organisateurs ont prévu des animations musicales gratuites dans le centre-ville le samedi 6 novembre, avec les Whistling Tumbleweed, le Bagad Avel Vor et DJ Miss Blue. Les concerts sont, eux, prévus le dimanche 7 novembre à partir de 16 heures, à la salle Michel-Vallery.

La réservation peut se faire en ligne.

Programmation

McDonnell Music - La légende du groupe commence avec Michael, le père, dans le pub familial du comté de Kilkenny. Élevé à la musique traditionnelle irlandaise, il explore très tôt les scènes des bars londoniens puis vogue vers la France. Il y nourrit ses deux fils, Simon et Kevin, d'un mélange de ballades folk et de bluegrass. Au son du banjo, de la mandoline, de la guitare, de l'accordéon et du bodhran, cette trinité musicale révèle un véritable gospel irlandais.

The Blackberries - Tribute Cranberries - Ils vont rendre hommage à Dolores O'Riordan, la chanteuse-leader du célèbre groupe de rock irlandais. L'égérie rock aurait fêté ses 50 ans cette année. The Cranberries, avec son style vocal aux teintes celtiques, a remporté un immense succès mondial jusqu'en 2019, avec des titres comme Zombie, Linger, Ode to my family, Salvation, etc.

Souffle Celtic - Il fait depuis longtemps passer un souffle d'Eire sur la Normandie. Ces danseurs feront montre comme à leur habitude d'une grande technicité et de grâce lors de prestations virevoltantes.

DJ Miss Blue - Il rythmera la soirée en invitant le public à danser sur des airs bretons traditionnels remixés.

Pratique. Normandie Celtic Festival - Concerts du dimanche 7 novembre : de 5 à 20 euros.