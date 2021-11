Judo. Luka Mkheidze : après Tokyo, "l'objectif, c'est Paris 2024"

Décrocher une médaille à sa première olympiade semble finalement plus facile que "répondre à toutes les sollicitations" pour célébrer un tel exploit ! C'est le sentiment de Luka Mkheidze, invité samedi 9 octobre par son club formateur, le Judo Perrey Guerrier du Havre, à une réception en son honneur à la salle des fêtes de Graville.

Malgré sa timidité, le champion olympique s'est montré très disponible avec tous ses admirateurs et de jeunes judokas surexcités. Autour du cou, sa médaille de bronze, décrochée samedi 24 juillet sur les tatamis de Tokyo, face au Coréen Kim Won-jin, en catégorie moins de 60 kg. C'est lui qui avait ouvert le tableau des médailles pour les Français.

Luka Mkheidze et son ancien entraîneur, Thomas Destin, du Judo Perrey Guerrier. - Jean-Baptiste Bouin

Issu d'une famille de réfugiés

L'histoire de Luka au Havre commence par l'arrivée de sa famille, réfugiée de Géorgie, alors qu'il a 12 ans. C'est ici qu'il a "commencé sa carrière au plus haut niveau et qu'il a reçu l'aide pour obtenir la nationalité et ainsi participer à des compétitions internationales pour son pays d'adoption, rappelle Thomas Destin, son ancien entraîneur. Luka est un grand travailleur, avec des valeurs humaines." Pour le champion, qui poursuit sa carrière au club de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, "la fête touche à sa fin" cependant. "J'ai hâte de reprendre l'entraînement, car je n'ai déjà plus en tête que les championnats du monde où l'on m'attend au tournant. L'objectif principal, c'est les Jeux Olympiques de Paris" et la conquête de l'or. À l'occasion de son retour au Havre, l'ancien club du médaillé avait préparé la diffusion de ses héroïques combats, des démonstrations de cadets dans une ambiance très conviviale et bien sûr la distinction du champion. Certains des jeunes du Judo Perrey Guerrier ont aussi pu s'entraîner sous sa supervision, au cours du week-end.

Regis Debons, adjoint au maire, a félicité Luka Mhkeidze au nom d'Edouard Philippe, retenu par la création de son parti politique. - Jean-Baptiste Bouin