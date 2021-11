Transat Jacques Vabre. Près de 80 bateaux vont mettre le cap sur la Martinique

C'est une Transat Jacques Vabre inédite sur bien des plans qui s'élancera dimanche 7 novembre de la baie du Havre. D'abord par sa ville d'arrivée : c'est la baie de Fort-de-France, en Martinique, qui a été choisie pour la première fois par les organisateurs. Une destination tricolore pour le moins symbolique, puisque l'île est le berceau historique du café en Amérique Latine.

"L'effort doit être le même pour tous"

Sur le plan sportif, nouveauté également, avec un parcours divisé en trois après le golfe de Gascogne. Les Class40 contourneront le Cap Vert avant de se diriger vers la pointe sud de la Martinique, sans passer l'Équateur ni par le célèbre Pot au Noir, réputé pour sa météo imprévisible. Les Imoca et Ocean Fifty (ex-Multi 50) feront route commune vers l'archipel brésilien de Fernando de Noronha, avant de mettre cap vers Fort-de-France. Enfin, les trimarans Ultim, contourneront l'archipel Trindade et Martim Vaz, au large de Rio. "La spécificité de la Transat Jacques Vabre est la route nord-sud, rappelle Francis Le Goff, directeur de course. On a voulu conserver cet ADN, alors que la Martinique est beaucoup plus au nord. C'est pour cela que l'on a choisi de placer des îles intermédiaire, en fonction de la taille et de la vitesse des bateaux." Ce triple parcours a aussi pour objectif de grouper les arrivées, avec des podiums qui devraient s'étaler sur une semaine. "Il n'y a pas qu'un équipage vainqueur, il y en a quatre, poursuit Francis Le Goff. L'effort consenti par les marins doit être exactement le même d'une classe à l'autre, avec une fête identique à l'arrivée." Les duos les plus rapides devraient rallier la Martinique en quinze à seize jours.

Pratique. Départ de la transat Jacques Vabre à 13 h 27, dimanche 7 novembre.