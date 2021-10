Huis Clos, du chauffage à la fenêtre

L’entreprise, qui compte 170 magasins en France, a été fondée par René Bertin et son associé Jean-Marc Plutau. L’agence de Rouen fut la première, puisqu’elle est née en 1930 et est dirigée aujourd’hui par Fabien Laviss. Les équipes commerciales prennent rendez-vous avec les clients et les conseillent sur l’installation future.

Economie d’énergie

Comme de nombreuses entreprises aujourd’hui, Huis Clos a fait le choix de l’économie d’énergie. Elle propose par exemple une pompe à chaleur ou un chauffe-eau solaire. L’entreprise se déplace chez les particuliers, est présente sur le chantier, garantit un service après-vente, et intervient en cas de problème. Huis Clos est le n° 1 de la fenêtre en France, et garantit ses produits sur 15 ans.

“Les produits présentés au client ne sont que du haut de gamme” précise Anas Korimboccus, animateur d’équipe dans la société. Huis Clos propose une grande diversité de produits pour toute sa clientèle.

Pratique. Huis Clos, 76 avenue de Caen, Rouen, rive gauche. Tél. 02 35 73 94 89.