Tennis. Open de Caen : depuis neuf ans, il ne rate jamais les "qualifs"

Top départ pour les qualifications de l'Open de tennis de Caen. À compter de ce vendredi 22 octobre, et pendant 15 jours, des joueurs amateurs s'affrontent sur le court du TC Caen. Plus de 800 matchs programmés avec déjà 450 inscrits (les joueurs classés ne sont pas encore tous entrés). Parmi eux, un habitué de la balle jaune. Depuis neuf ans, Olivier Gaument a fait de cet événement un rendez-vous incontournable dans son agenda. "Chaque année, les organisateurs savent que je suis là, sans savoir combien de tours je vais passer. C'est un défi que je me lance tous les ans", sourit le gérant de l'hôtel Crocus, aussi partenaire de l'événement. Au rythme de deux matchs par jour, le quadragénaire vient, bien sûr, pour le plaisir.

Le Zénith : le rêve pour tous les amateurs

Garder l'espoir d'atteindre un jour le Zénith reste tout de même dans un coin de sa tête. "Aller jouer une finale au Zénith, c'est le rêve de tous les joueurs amateurs."

En décembre, les qualifiés auront la chance de fouler le court après Ugo Humbert ou Lucas Pouille. Les femmes 3e série auront aussi leur heure de gloire.

"Jouer devant autant de public, sur un terrain de qualité, c'est impressionnant. Le fait de pouvoir ressentir l'émotion des joueurs pros, ça motive", se laisse le droit de rêver ce mordu de la balle jaune.