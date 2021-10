Tennis (Open de Caen). Lucas Pouille, Ugo Humbert… Un plateau rajeuni pour l'édition 2021

Place à la jeunesse pour l'Open de Caen 2021 ! L'organisation de l'Open a présenté mardi 12 octobre les participants de cette quatorzième édition, qui aura lieu du 14 au 17 décembre, au Zénith de Caen.

David Goffin, seul revenant

Et beaucoup des habitués de l'Open ne seront pas présents cette année, laissant ainsi la place à la génération montante du tennis français.

Dans le tableau féminin, un seul nom a été annoncé. L'Estonienne Anett Kontaveit, n°20 mondiale et vainqueur de l'Open d'Ostrava (WTA 500), sera la tête d'affiche. Les organisateurs recherchent une ou deux joueuses supplémentaires pour compléter l'affiche, en plus de la ou des qualifiées.

Chez les hommes, le Belge David Goffin (n°33 mondial), vainqueur en 2013, sera le seul habitué de l'événement. Il est par ailleurs le seul étranger engagé pour le moment. L'ancien n°10 mondial et vainqueur de la Coupe Davis Lucas Pouille (actuel n°150), ainsi que le n°2 français (n°25 mondial) et quart de finaliste olympique Ugo Humbert seront de la partie. Les jeunes Arthur Rinderknech et Benjamin Bonzi découvriront la Normandie pour la première fois et essaieront de jouer les trouble-fêtes dans ce tableau. L'organisation recherche encore un joueur pour compléter le tableau.