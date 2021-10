Manche. Tempête Aurore : une longue nuit à Agon-Coutainville

Des rafales de vent à plus de 140 km/h ont balayé la Manche dans la nuit de mercredi 20 au jeudi 21 octobre, et notamment la côte ouest du littoral du département de la Manche. C'est plus qu'annoncé par Météo France.

La tente de restauration de l'hippodrome n'a pas résisté à la force des vents.

Conséquence, sur le secteur d'Agon-Coutainville, des arbres ont été déracinés, dont un est tombé sur un minibus vide. Des toitures ont été arrachées ou abîmées, des éléments de voirie ont été éparpillés par la force des vents. Mais la tempête n'a fait aucune victime, rappelle le maire d'Agon-Coutainville Christian Dutertre. Mais il reconnaît que la nuit a été longue !

Christian Dutertre Impossible de lire le son.

Avec le retour du soleil, jeudi 21 octobre en fin de matinée, les équipes techniques de la commune ont poursuivi les opérations de nettoyage et de déblaiement.

Dans la Manche, les sapeurs-pompiers sont intervenus près de 200 fois après le passage de la tempête.