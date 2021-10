Tempête Aurore. 40 000 foyers toujours coupés d'électricité en Normandie

Des vents violents ont balayé la région dans la nuit de mercredi 20 au jeudi 21 octobre. La Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados étaient placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France.

L'Eure et la Seine-Maritime les plus touchés

🌬️ #Aurore remonte progressivement vers la mer baltique.



➡️Rafales max. enregistrées :



🔹FECAMP (76): 175,3km/h

🔹TOUR EIFFEL (75): 153,4km/h

🔹OCTEVILLE (76): 150,1km/h

🔹GRANVILLE (50): 142,6km/h

🔹POINTE DE CHEMOULIN (44): 136,8km/h

🔹SAINT-CAST-LE-GUILDO (22): 133,6km/h https://t.co/b9jQGBybDW — Météo-France (@meteofrance) October 21, 2021

La tempête Aurore a impacté le réseau d'électricité d'Enedis. Selon le dernier bilan de 6h, 80 000 foyers sont coupés d'électricité en Normandie : 55 000 dans l'ex-Haute-Normandie et 25 000 dans l'ex-Basse-Normandie. Dans le détail, le département le plus touché est l'Eure avec 30 000 foyers impactés suivi de la Seine-Maritime avec 25 000 foyers touchés. Dans le Calvados, 12 000 clients sont privés d'électricité, notamment dans le pays d'Auge à Deauville et Honfleur par exemple, la ville de Caen n'a pas été touchée ; 7 000 dans l'Orne et 6 000 dans la Manche. "C'est très diffus sur le territoire" indique Enedis.

Selon le dernier bilan de la fin de matinée, à 11h30, la moitié du réseau coupé a été rétabli. Environ 40 000 foyers ont retrouvé l'électricité à la maison.

La tempête a occasionné la chute d'arbres sur les fils électriques. Certains poteaux électriques ont aussi été cassés.

Au total, 700 techniciens d'Enedis sont actuellement mobilisés pour rétablir le réseau.