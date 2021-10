Tempête Aurore. La circulation des trains totalement interrompue en Normandie

En raison des conditions météorologiques compliquées, et des dégâts causés par la tempête Aurore dans la nuit de ce mercredi 20 au jeudi 21 octobre, la SNCF informe que le trafic est totalement interrompu sur l'ensemble des lignes normandes jusqu'à au moins 10 heures du matin. "La circulation des trains sera fortement perturbée jusqu'à la fin de la matinée", précise même la société de transport sur son compte Twitter. Les passagers devant utiliser les lignes normandes sont invités à reporter autant que possible leurs trajets. "Les voyageurs sont invités à se tenir informés autant que possible sur l'état du trafic", ajoute la SNCF. Selon les dernières informations, des arbres seraient tombés sur les panneaux électriques dans le secteur du Pont de l'Arche dans le sens Rouen-Caen. D'autres ont été retrouvés sur les voies dans le secteur du Havre et de Breauté en Seine-Maritime. "Nos équipes sont mobilisées pour permettre un retour à la normale le plus rapidement possible", indique la SNCF.

