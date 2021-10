Livarot. Un incendie se déclare dans la Cidrerie du Calvados

Un incendie s'est déclaré vers 7 h 30 mardi 19 octobre, dans la Cidrerie du Calvados "La fermière", installée dans la commune de Livarot. Les flammes avaient pris au niveau du séchoir. Deux lances dont une sur un moyen aérien ont été nécessaires pour maîtriser le feu. Les sapeurs-pompiers du département ont procédé à l'évacuation de six personnes le temps de l'intervention. Des soldats du feu des centres de secours de Livarot, Lisieux, Ifs, Caen Couvrechef, Condé-sur-Noireau, du SDIS 14 et de Vimoutiers ont été mobilisés pour l'intervention. Le SMUR Lisieux, le responsable de l'établissement, les autorités municipales, ERDF, GRDF et la gendarmerie nationale se sont également rendus sur place.