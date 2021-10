Dieppe. Les pompiers interviennent pour tenter de sauver le chat Marius

Alors que plus de 64 000 signatures ont été enregistrées sur la pétition en ligne pour sauver le chat Marius, le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, s'explique. "Il faut faire confiance aux pompiers professionnels du SDIS, et [...] la pression des réseaux sociaux ne pourra jamais justifier de les mettre en danger", affirme-t-il dans une publication sur sa page Facebook.

Nouvelle tentative ce mardi matin

Le maire était sensibilisé au cas du chat Marius, bloqué depuis une semaine dans un appartement mitoyen de l'immeuble qui s'est effondré le mardi 12 octobre. Nicolas Langlois rappelle qu'il y avait jusqu'à présent "de trop lourdes incertitudes" pour faire intervenir "un camion nacelle dans la rue, dont les vibrations importantes comportaient des risques très importants".

Lundi 18 octobre en fin d'après-midi, des sapeurs-pompiers ont donc pu intervenir pour une première tentative de récupération du chat Marius. "À l'aide d'un camion nacelle, les pompiers se sont positionnés pendant près d'une heure devant la fenêtre du studio pour appeler le chat, et ont même fait monter la propriétaire dans la nacelle pour l'appâter et l'appeler. Le bruit du camion et du dispositif n'a pas permis de l'apercevoir", détaille Nicolas Langlois.

La décision a été prise de glisser une cage trappe à l'intérieur de l'appartement avec de la nourriture. Les pompiers doivent intervenir à nouveau ce mardi 19 octobre dans la matinée afin de voir si le chat a été pris dans la cage.