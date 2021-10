Rouen : la pollution aux particules s'intensifie

La qualité de l'air à Rouen, comme au Havre, a atteint l'indice 8, soit "mauvais", ce mercredi 1er février, révèle Air Normand. Le seuil d'alerte est dépassé pour la deuxième journée consécutive.

"Les concentrations de particules en suspension enregistrées dans l’air n'ont pas diminué. Le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles est dépassé de nouveau ce matin, 1er février 2012. Les particules en suspension (ou "poussières") en cause sont de petites tailles, et leur composition peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture). D'origine locale ou plus lointaine, cette pollution touche actuellement la Haute-Normandie et de nombreuses régions en France", détaille Air Normand.

Air Normand indique que le seuil d'alerte sera maintenu jeudi 2 février.

