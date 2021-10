Les savoureuses pizzas de La Bocelli

L’Italie, son soleil, font rêver au coeur de l’hiver. Par un temps froid, rien ne vaut une pizza savoureuse. Nous sommes allés chercher sa chaleur gastronomique au cœur du quartier Saint-Maclou, à La Bocelli. La devanture de ce petit restaurant à colombages cache un cœur italien.



Dans une cave voutée, une table nous attend. Ma voisine choisit des spaghettis à la crème de champignons et aux lardons. Il n’en est rien resté. J’ai opté pour la formule à 10,50 € (plat, dessert, café). L’attente a été un peu longue, mais on a su nous la rendre douce, en nous offrant un apéritif. Finalement, une pizza sicilienne est arrivée devant moi. Les olives noires se marient aux câpres et aux anchois. La pâte est fine et croustillante et la garniture très parfumée. Mon voisin de table a préféré une pizza plus consistante : Erico, un mélange de reblochon, pomme de terre, crème et lardons.



En dessert, j’ai testé la glace du jour : confiture de lait, accompagnée de coulis au chocolat et d’un dôme de chantilly. Le mélange est original, inattendu, mais convaincant. Le moelleux au chocolat, nappé de sauce au chocolat noir de ma voisine semblait autant appétissant. Les charmes de l’Italie sont ici à portée de main. Pensez à réserver car l’endroit affiche très souvent complet. Nous savons maintenant pourquoi !



Pratique. La Bocelli, 26 rue de Martaiville, Rouen. Tél. 02 32 12 01 20