Insolite. Derby SM Caen-Le Havre : il décore les poteaux aux abords du stade

Que les supporters havrais se tiennent à carreau ! Aux abords du stade d'Ornano, des dizaines de poteaux de la voie publique se sont transformés en véritables supporters du Stade Malherbe. L'artiste street_art_kaem a eu l'idée originale de décorer ces poteaux aux couleurs rouge et bleu à l'approche d'un derby entre Caen et le Havre qui s'annonce bouillant. "Je me devais d'apporter ma contribution pour ce derby normand avec ma première grosse session collage", a-t-il indiqué sur son compte Instagram. Chaque personnage a une particularité : l'un fronce les sourcils, un autre porte la moustache, un autre encore fait un sourire mesquin… Certains portent même l'écharpe du Malherbe Normandy Kop autour du cou. Sur ses réseaux sociaux, on voit l'artiste en pleine préparation, entre découpage et collage.

Plus de 15 000 places vendues

L'artiste caennais avait déjà réalisé ce type de graffitis sur des poteaux dans plusieurs quartiers de Caen, comme à la place Saint-Gilles début septembre, proche de l'église Saint-Nicolas, ou au niveau du Campus 2 Côte de Nacre.

En espérant que cela donne de la force au Stade Malherbe Caen samedi 16 octobre. Une chose est sûre, les supporters sont prêts. Plus de 15 000 places ont trouvé preneur pour le premier derby de la saison.