Le Havre. Déremboursement des tests Covid : l'organisation change

C'est une nouvelle étape dans la course à la vaccination contre la Covid-19 : le gouvernement s'attaque cette fois au portefeuille des réfractaires. Dès vendredi 15 octobre, ils devront débourser entre 22 et 44 euros pour les tests dits de confort, qui permettent - s'ils sont négatifs - de bénéficier d'un pass sanitaire. Les tests restent en revanche gratuits pour tous sur présentation d'une ordonnance, ainsi que pour les mineurs, les personnes ayant une contre-indication au vaccin et pour les personnes vaccinées quel que soit le motif.

Le centre de l'hôtel de ville fermé le matin

Au Havre, cette nouveauté entraîne une réorganisation du dépistage. Le centre éphémère situé près de la gare ferme ses portes. Le centre de l'hôtel de ville, lui, ne sera désormais ouvert que l'après-midi, de 14 h 30 à 17 heures.

Les bénévoles de La Croix Blanche, qui assuraient la permanence de la matinée depuis l'été 2020, ont appris mercredi qu'ils ne seraient plus mobilisés.

Il reste possible de se faire dépister en laboratoire, en cabinet infirmier ou en pharmacie.

Une soixantaine de tests

Après des pointes à 250 tests journaliers avant l'accélération de la campagne de vaccination, le centre de l'hôtel de ville tournait ces jours-ci à 60 dépistages en moyenne. "Ce sont des gens qui partent en voyage, qui veulent aller voir leurs parents en Ehpad…", précise Ophélie Goulon, bénévole à La Croix Blanche. Certaines personnes viennent plusieurs fois par semaine. "On les appelle nos habitués, ce sont des personnes qui ont des soins hospitaliers, ou n'ont pas bien supporté la première injection et ont une attestation de contre-indication, mais qui ont tout de même besoin d'un test pour sortir." Quelques réfractaires à la vaccination, aussi : "Ils semblent rester dans la même optique, quitte à ce que ce soit payant."