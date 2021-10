Manche. Maison et bâtiment agricole en feu : nuit chargée pour les pompiers

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus pour deux feux dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre. A minuit, les secours ont été appelés à Bréhal pour un incendie qui s'est déclaré dans le salon d'une maison. Une vingtaine de pompiers étaient sur place. Une femme de 61 ans, indemne, devra être relogée.

À minuit et demi, c'est cette fois, dans un bâtiment agricole à Sainte-Suzanne-sur-Vire, au sud de Saint Lô, que le feu s'est déclaré. 70 tonnes de foin et un véhicule étaient en feu dans un bâtiment de 200 m2. Les pompiers ont réussi à limiter la propagation du feu, qui se rapprochait d'une citerne à fioul et d'un bâtiment avec une centaine de taurillons. Aucune victime n'est à déplorer.