Alzheimer : "Ma mère était devenue mon bébé"

Comment se manifestait la maladie ?

“Maman était capable de sauter un repas. Elle avait de gros problèmes aussi au niveau de la conduite automobile. La suppression de la voiture a été très difficile. Elle ne se voyait pas malade et ne se rendait pas compte de ses pertes de mémoire. Pendant plusieurs mois, je l’ai transportée partout. Il a fallu trouver des aides familiales, qui n’ont pas été faciles à mettre en place, parce qu’elle ne voyait pas pourquoi elle avait besoin d’aide.Quand maman est entrée en maison de retraite en 2007, il a fallu vendre la maison, licencier l’aide. ”

Etait-ce une maison de retraite spécialisée ?

“Oui : la gestion de la vie quotidienne était impossible toute seule. Je me suis organisée avec l’aide familiale, lui ai rendu visite le plus souvent possible, l’ai emmenée en vacances avec l’aide de l’association. La dernière année, ma mère, atteinte aussi d’un cancer, était très fatiguée. Elle est alors entrée dans la grande dépendance. Mais elle a toujours conservé la parole, jusqu’à l’avant-dernier jour, et m’a reconnue jusqu’au bout.”

Quel impact sur vos relations avec votre mère ?

“C’est une maladie qui inverse les rôles. Elle est devenue un peu mon bébé, elle m’a souvent appelée Maman. Je suis devenue sa référente affective. On parlait du passé, de choses qu’elle aimait bien…”