Il s'est posé sur le Pôle Nord en hélicoptère

Quand François-Xavier Trajin se rend pour la première fois à l’aéroclub de Boos, il n’a qu’une idée en tête : apprendre à piloter un avion. Il a 19 ans. En parallèle, il poursuit ses études à l’Ecole française d’Electricité. Et devient responsable d’une société d’automatismes industriels à Paris, puis gérant d’une société de sécurité à l’Est de Rouen.

Au début des années 1990, sa passion pour le pilotage évolue. “L’avion, pour moi, représentait une contrainte. Il fallait aller d’aéroport en aéroport. Je désirais une liberté plus importante. En hélicoptère, le pilote a la maîtrise de la machine. Il peut décider à tout moment de se poser, aller à droite, à gauche, reculer”, explique-t-il.



Au top des Mondiaux

En 1995, à l’occasion d’un championnat, il salue le Prince Albert. Plus tard, des pilotes russes lui offrent l’opportunité de se poser sur le Pôle Nord. Son meilleur souvenir demeure néanmoins le survol de la Forêt Noire. En 2000, Sylvain Richon, alors directeur d’exploitation de l’aéroport de Boos, lui suggère de créer un club afin de faire partager sa passion et de former de nouveaux pilotes. L’Héli-club de Normandie était né.

En 1999, il se hisse à la 3e place des Mondiaux des moins de 250 heures de vol, puis est médaillé de bronze par équipe en 2002 et médaille d’argent par équipe en 2005. En 2007, Erick Van Gorkum, officier navigateur à la base d’Evreux, devient son copilote. Le duo excelle. Le 3 septembre dernier, il se classe 5e européen et 1er français au championnat d’Europe du Touquet. “J’ai la chance d’avoir un très bon copilote. C’est lui qui me pousse à continuer… jusqu’aux prochains championnats du monde, en août, à Moscou”. A 63 ans et 450 heures de vol à son actif, ce sera son ultime compétition.

Sur la photo : L’épreuve du carré : l’hélicoptère doit effectuer un circuit chronométré en conservant le même cap, sur un carré, au ras du sol. Du grand art, maîtrisé à la perfection par le Rouennais François-Xavier Trajin.

Photo Stuart McAlister