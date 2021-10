Bonne table à Rouen. O'Baristo jongle entre saveurs et convivialité

Leur bonne humeur se ressent dans tout l'établissement, de l'assiette jusqu'aux discussions avec les clients. Chez O'Baristo à Rouen, Pierre Desilles et Steven Adon, chef cuisinier et directeur du restaurant, profitent de "la liberté et de la confiance" que leur accorde leur patron pour faire de cette bonne table de la place du Vieux-Marché un lieu où il fait bon déjeuner.

Carte blanche pour le chef

"Ici, c'est un restaurant traditionnel un peu chic, où on essaie de se faire plaisir en travaillant des beaux produits", tente de résumer Pierre Desilles. "Moi, j'ajouterais qu'il y a un vrai travail sur le visuel et sur les goûts", renchérit son collègue. Pour établir ses menus, le chef dispose d'une totale carte blanche. "C'est vrai que c'est un luxe", admet-il humblement. Libre de créer ses propres recettes, il trouve l'inspiration "dans les produits que ses fournisseurs proposent" et réalise l'intégralité des menus, des entrées au dessert, avec son équipe de trois cuisiniers. Au milieu de produits d'exception, qui se remarquent évidemment à l'addition, le O'Baristo propose également un "menu bureau" tous les midis, pour accueillir une clientèle plus large.

Sur l'ardoise, déjà, l'intitulé est alléchant. J'opte pour cette formule en commençant par un bon plat en sauce, "qui correspond bien à la saison", selon la réflexion du chef. C'est donc un beau morceau de paleron de bœuf qui se présente, avec des tagliatelles et une bonne sauce. Sans hésiter, la star du plat, c'est bien la viande braisée, tellement fondante qu'elle se découpe à la pointe de la fourchette. En dessert, la poire Belle-Hélène est tout aussi satisfaisante et originale. La glace au chocolat est délicieuse, les dés de poires sont bien fondants et le tout est mis en valeur par des feuilles de brick qui jouent le rôle de coupe et apportent du croustillant. Pour une addition de 20,50 € avec une boisson, le rapport qualité/prix de ce déjeuner n'est plus à démontrer !

Pratique. 1 rue de la Pie à Rouen.Tél. 02 35 88 21 68