Fécamp. La course de La Rose a lieu dimanche avec des nouveautés

Octobre est connu pour être le mois de la prévention contre le cancer du sein, Octobre rose. À Fécamp, on lutte aussi contre cette maladie avec plusieurs animations, dont le point d'orgue est La Rose, qui a lieu dimanche 10 octobre.

Des milliers de participants sont attendus pour marcher ou courir sur le parcours de 3,457 km qui traversera la ville.

Plusieurs nouveautés sont attendues : nouveau parcours, color run et bandeau rose en lieu et place du traditionnel T-shirt.

Écoutez Denis Gatinet, président des Echos de la côte d'albâtre, nous présenter la course 2021 et les animations proposées en amont :

Plusieurs animations sont proposées dès jeudi 7 octobre à Fécamp, dans le cadre d'Octobre rose. Jeudi soir, rendez-vous au casino pour déguster un plateau de fruits de mer. Vendredi soir, retour de l'Apérose au club des frégates de Fécamp et samedi, à 20 heures, un concert sera proposé à l'abbatiale, avec des musiciens écossais et une chanteuse soprane. À chaque fois, les bénéfices seront intégralement reversés à l'association EMMA, qui fait la promotion du dépistage contre le cancer.

Les inscriptions pour la course sont possibles par Internet via hello asso, au marché du samedi matin ou encore sur place dimanche. Le rendez-vous pour retirer les bandeaux se fera dimanche à 9 heures. Échauffement sur le parking du casino à 9 h 30 et départ de la course à 10 heures. Pass sanitaire obligatoire.